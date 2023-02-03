Жительница Ачинска обнаружила в коробке детского питания обыкновенную губку. Фото: т/г Дмитрия Горяева

Жительница Ачинска обнаружила в коробке детского питания нечто, похожее на обыкновенную губку. Женщина приобрела его в одном из магазинов крупной российской торговой сети. Пришла домой, видимо, пыталась накормить ребенка, но вместо гречки, картофеля и кабачка (именно эти ингредиенты указаны на упаковке) обнаружила консистенцию, очень напоминающую кусок хозяйственной синтетики оранжевого цвета. Достала его и выжала рукой.

Видео с возмущениями женщина разместила в одном из городских телеграм-каналов. Там его и обнаружил Роспотребнадзор. Глава ведомства Дмитрий Горяев сообщил, что когда специалисты выехали в указанный магазин, товар на прилавках отсутствовал, вместо него – информационная табличка. Обстоятельства инцидента выясняются.

Скорее всего, сотрудники торговой точки не имеют отношения к содержимому упаковки, они ведь только реализуют готовый товар. Но после случившегося именно им придется разбираться с поставщиками.

Если вы купили такое детское пюре с аналогичным качеством, обратитесь в Роспотребнадзор по телефону горячей линии 8 (391) 226-89-50 или письменно на адрес электронной почты: office@24.rospotrebnadzor.ru.