В Красноярском крае в тройном ДТП с фурами погиб человек

Машины слетели в кювет Фото: соцсети

Мужчина погиб в серьезном ДТП под Канском. По информации из соцсетей, на трассе в районе поселка Малые пруды Канского района столкнулись три большегруза.

На месте работают сотрудники ГИДД. Движение на участке организовали в реверсивном режиме.

По предварительной информации, причиной аварии стал выезд КамАЗа на встречную полосу движения.Там он столкнулся с МАНом и «Вольво», большегрузы слетели в кювет. Водитель КамАЗа скончался в карете скорой помощи, остальные автомобилисты получили травмы.

Ранее молодая красноярка получила серьезные травмы позвоночника. Женщина каталась на тюбинге и на большой скорости вылетела из него.

О случившемся рассказали в Красноярской межрайоной клинической больнице скорой помощи имени Н. Карповича. Специалисты отметили: сценарий у таких случаев примерно один. Как правило, пострадавшие выезжают за город, на необорудованные для спуска склоны и получают травмы.