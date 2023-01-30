В Красноярске молодая женщина на скорости вылетела из тюбинга и повредила позвоночник

Вмешиваться врачам пришлось оперативно, но в несколько этапов Фото: КМКБСМП

Молодая красноярка получила серьезные травмы позвоночника. Женщина каталась на тюбинге и на большой скорости вылетела из него.

О случившемся рассказали в Красноярской межрайоной клинической больнице скорой помощи имени Н. Карповича. Специалисты отметили: сценарий у таких случаев примерно один. Как правило, пострадавшие выезжают за город, на необорудованные для спуска склоны и получают травмы. В данном случае женщина вылетела из «плюшки» на большой скорости, катившись с горы.

Вмешиваться врачам пришлось оперативно, но в несколько этапов.

Травматологи провели транспедикулярную фиксацию позвоночника системой позвоночных винтов, то есть в месте травмы позвонки зафиксировали при помощи специальных имплантов.

В целом за прошедшую зиму в отделение травматологии больницы поступило около 15 человек, пострадавших во время активного отдыха. В «лидерах» - спуски с горок – на тюбинге, санках, снегокатах.

- Ежегодно мы сталкиваемся с такими пострадавшими. Травмы очень серьезные, они требуют многочасовых операций, а порой и нескольких операций, затем пациенты проходят длительную реабилитацию и восстановление. Таким образом, лечение растягивается на несколько месяцев, и это в лучшем случае. Были пациенты, которые поступали с тяжелыми травмами позвоночника, где был поврежден спинной мозг - развлечение закончилось инвалидностью, - отметил заведующий отделением травматологии КМКБСМП Константин Тутынин.

Врачи снова напоминают красноярцам о безопасности. Если вы решили прокатиться на «плюшке», выберите правильно склон. Он должен быть пологий, со специальными бортами, без ямок и трамплинов, а у основания не должно быть никаких препятствий. Также не забывайте о средствах защиты при катании на горных лыжах и сноубордах.