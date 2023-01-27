На Красноярском водохранилище спасатели распилили траншеи на льду от автомобилистов

На Красноярском водохранилище спасатели распилили лед, чтобы не пускать водителей. Фото: КГКУ "Спасатель"

Красноярское водохранилище в районе залива Шумиха для спасателей – в прямом смысое "горячая точка". Из-за того, что здесь красивые виды, плюс недалеко от Дивногорска и Красноярска, сюда всегда приезжает большое количество отдыхающих. В погоне за эмоциями пренебрегают элементарной безопасностью. Сколько трагедий здесь произошло из-за того, что на машинах выезжают прямо на лед: попали в промоину – и все, автомобиль в считанные секунды ушел на дно. И призывать к здравому смыслу для некоторых бесполезно.

Сегодня, 27 января (накануне выходных) спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда провели распиловку льда в заливе Шумиха. Как раз там, где находится съезд с дороги. Проделали траншею длиной 30 метров. С таким расчетом, что перешагнуть можно, а автомобиль ее не преодолеет.