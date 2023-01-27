Крупный пожар в Дудинке потушили только утром 27 января. Фото: ГУ МЧС России по краю

Крупный пожар в Дудинке удалось полностью ликвидировать только 8:37 утра 27 января. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Напомним, что начался он ночью 26 января, сообщение на телефон экстренной службы поступило около 3:20. На место отправились 22 сотрудника МЧС и 4 единицы техники, по сути, почти все силы и средства, которые сосредоточены в Дудинке и Норильске.

Работу пожарных осложняли сильные порывы ветра и очень высокая горючая загрузка: в здании располагался склад-магазин смешанных товаров, в том числе масла и лакокрасочные изделия. Площадь пожара составила почти 1000 квадратных метров. К 17 часам 26 января площадь удалось сократить до 800 квадратных метров. Всю ночь спасатели заливали огонь, наконец, справились.