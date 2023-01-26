В Красноярском крае названы победители конкурса «Музей года. Енисейская Сибирь»

На открытии экспозиции, посвященной ГЭС, в Кежемском музее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подвели итоги XIII межрегионального открытого конкурса «Музей года. Енисейская Сибирь - 2022».

Мероприятие с 2009 года организует «Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова». В 2022 году в конкурсе участвовал 41 музей, представлено 93 заявки в различных номинациях. Победителей определяли в нескольких номинациях: «Общественный музей», «Государственный музей», «Музей героической славы Отчизны», «Музей одного подвига», «Музей-издатель», «Музей культурного наследия», «Музей новаторов», «Музейный меценат» и других.

Так, в номинации «Музей героической славы Отчизны» победителем стало структурное подразделение МБУК «Единая централизованная клубная система «Музейный центр» (с. Верхнеусинское), а звание «Музей одного подвига» получил музей им. А. М. Кошурникова (пос. Кошурниково).

Победителем в номинации «Музей культурного наследия» назван Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой. Музей был создан в 1985 году для сохранения традиций и культуры жителей Нижнего Приангарья. В 1990 году переехал из поселка Кежма в город гидростроителей Кодинск. Посетители могут увидеть здесь экспозиции «Природа Приангарья» (чучела птиц и животных, лодку с рыболовными снастями и охотничье зимовье), «Ангарская изба» (предметы ангарского быта конца XIX века), «Кежемский район в годы войны». Музей не раз отмечался наградами: в 2016 году он завоевал гран-при конкурса (вручается за победу одновременно в нескольких номинациях).

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

По решению жюри конкурса за большой вклад в развитие музейного дела и регулярную поддержку Кежемского историко-этнографического музея АО «Богучанская ГЭС» удостоено звания «Музейный меценат». По положению о конкурсе, музеи самостоятельно подают заявку, называя те организации и отдельных подвижников, чью помощь они считают наиболее важной и масштабной. Вклад руководства и коллектива гидроэлектростанции в формирование новой экспозиции состоял не только в выделении средств по программе благотворительной и спонсорской деятельности, но и в подборе уникальных экспонатов и документов, включенных в экспозицию музея.

– Направляя заявку на конкурс, коллектив музея нисколько не колебался в выборе подходящего претендента в указанной номинации. Эта победа – наша скромная возможность выразить свою искреннюю благодарность станции. Дорогие партнеры, мы уверены, что звание современного музейного мецената вами абсолютно заслужено. Ведь благие дела для города и района с вашей стороны на этом не заканчиваются, и в наших совместных планах дальнейшее плодотворное сотрудничество, – сказала директор Кежемского историко-этнографического музея Наталья Калинина.

Добавим, что в 2021 и 2022 году в Кежемском музее открыли и обновили современную интерактивную экспозицию, посвященную истории строительства и сегодняшней работе Богучанской ГЭС. Десятки новых экспонатов и описаний заполняют все поверхности зала от пола до потолка, рассказ об истории Нижнего Приангарья и пятой по мощности ГЭС России сопровождается трансляцией видео- и аудиозаписей.