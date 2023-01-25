В Красноярском крае лучшие сельские работники получат по 50 тысяч рублей

Конкурс среди сельских учреждений культуры проводится в Красноярском крае с 2013 года Фото: Правительство Красноярского края

В этом году лучшие сельские работники и учреждения культуры получат государственную поддержку. Об этом сообщает правительство Красноярского края.

Деньги выделяются по региональному проекту «Творческие люди» национального проекта «Культура». В 2023 году господдержку получат 44 работника и 41 учреждение.

Учреждениям выплатят по 100 тысяч рублей, специалистам – по 50 тысяч рублей.

Благодаря выплатам можно не только обновить материально-техническую базу, деньги также стимулируют руководителей и специалистов сельских учреждений продолжать искать современные методы в своей работе.

Конкурс среди сельских учреждений культуры проводится в Красноярском крае с 2013 года. Основные критерии отбора – вклад в сохранение и развитие культуры края, разработка и реализация культурных проектов, использование инновационных методов работы и др.