Жителей Красноярска просят помочь маленькому Платону с онкологией

Платону предстоит лечение Фото: МВД по Красноярскому краю

Необычный пост появился в Telegram-канале МВД по Красноярскому краю. Это – просьба о помощи от полицейского из емельяновского отдела, оперуполномоченного Александра Пилипенко. Его маленький сын Платон борется с тяжелым заболеванием.

Александр рассказал свою историю. Все началось 7 июля 2021 года – тогда у Платона начали болеть ноги. Так сильно, что мальчик не мог ходить. Периодически повышалась температура, почти каждый день семья ездила в больницу, вызывала скорую помощь на дом, но диагноз поставить не могли. Только сделав УЗИ, врачи обнаружили в районе печени новообразование около 5 сантиметров. Правда, говорили, что это похоже на паразита.

- Мы выдохнули, но, конечно, посещали плохие мысли, которые я и семья старательно отгоняли и даже не говорили об этом вслух, ждали анализов. После проведения дополнительных анализов выяснилось, что этот паразит - нейробластома заброшюнного пространства 4 стадии (онкология). Я думаю, что все понимают, эмоции, когда узнаешь такую информацию о своем ребенке, передать невозможно, - рассказывает отец Платона.

Началась борьба. Семья Пилипенко боролась с болезнью - операция по удалению опухоли, реанимация, 7 блоков химиотерапии, пересадка костного мозга. Почти весь 2022 год Платон провел в Санкт-Петербурге на лечении, прошел пять курсов иммунотерапии. Болезнь отступила, семья выдохнула и уже ждала возвращения ребенка домой. Платон приехал 31 декабря – лучший подарок на Новый год. Но история на этом не закончилась…

- Спустя неделю у него начала болеть рука, и мы вновь поехали в больницу, где мне опять сказали страшные слова - рецидив. 30 января 2023 года он снова летит в Питер на лечение. Каким оно будет, мы пока не знаем, но это снова поиск жилья, оплата аренды, питание, медикаменты… Поэтому я от всей души благодарю своих коллег, которые организовали сбор, и коллег из различных служб, которые откликнулись. Желаю Вам и Вашим близким здоровья и чтобы в Ваш дом никогда не постучалась беда.

Подарить Платону надежду могут и жители Красноярска, переведя деньги на карту. Порой даже маленькая сумма может помочь.

Номер карты Сбербанка: 2202 2012 9993 3818

Получатель: Александр Александрович П.