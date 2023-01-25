Цены на лекарства в Красноярске за год выросли на 9,7%

В прошлом году рост был меньше Фото: Даниил ОПАРИН

Сотрудники Красноярскстата выяснили, на сколько подорожали медикаменты в Красноярске за год. Так, цены на медикаменты стали выше на 9,7%.

На жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты рост с декабря 2021 года по декабрь2022-го был относительно небольшой – 2,2%. А вот остальные медикаменты стали дороже аж на 16,3%.

Если говорить конкретно: аспирин стал дороже на 48,4%, йод – на 45,9%, анальгин – на 29,2%. Мирамистин стал дороже на 28,8%, а цена на активированный уголь выросла на 20,9%.

Специалисты службы статистики сравнили стоимость 63 видов медикаментов и выяснили, что дешевле стали 15 позиций, 16 товаров подорожали более чем на 9,7%, стоимость остальных 32 препаратов стала существенно выше.

К слову, за предыдущий год цены на лекарства выросли меньше. В среднем, их рост составил 4,5%.