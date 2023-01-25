В Красноярском крае мужчина сорвался с крыши во время чистки снега и погиб

Мужчина умер по пути в больницу Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Красноярском крае следователи проводят проверку из-за гибели 27-летнего рабочего во время чистки крыши. Убирая снег на пятиэтажном доме, мужчина сорвался и упал на землю. Спасти его жизнь не удалось.

По информации краевого следкома, это случилось в среду, 25 января. Около 16 часов в ведомство поступила информация о погибшем мужчине. Он умер по пути в больницу.

Курагинский межрайонный следственный отдел проводит проверку. Некоторые детали уже удалось выяснить.

Так, 25 января погибший и местная управляющая компания заключили договор – мужчина обязался очистить кровлю, козырьки и подходы к подъездам от снега. Работы он выполнял в доме №23 по улице Центральная в поселке Краснокаменск.

Выполняя работы, он сорвался с крыши пятиэтажки и упал на землю. Из-за полученных травм он умер в машине скорой помощи по пути в районную больницу.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки они примут процессуальное решение.