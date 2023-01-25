В Минусинске молодой человек соединил провода в автомобиле и угнал его

Далеко уехать он не смог Фото: МВД Красноярского края

В Минусинске 21-летний парень угнал «Волгу», замкнув провода. Молодого человека задержали. Сейчас он – фигурант нескольких уголовных дел.

С обращением о преступлении в полицию обратился местный житель. Он рассказал, что ночью кто-то пытался угнать его машину. Полицейские выяснили, что это ранее не судимый горожанин.

Молодой человек гулял ночью по городу и увидел припаркованное во дворе авто. Тогда парень решил прокатиться – двери машины как раз были открыты. Он соединил провода, завел двигатель и тронулся с места. Правда, через несколько метров врезался в металлический забор. Горожанин откатил автомобиль и попытался завести снова, но у него ничего не вышло. Он предположил, что в машине сел аккумулятор и пошел в соседний двор, где таким же образом попытался завести «ВАЗ 2109», двери которого тоже были не заперты. Тогда парень забрал из автомобиля аккумулятор и решил переставить его в «Волгу», но ее хозяин уже заметил происходящее. Тогда горожанин скрылся.

Против него завели несколько уголовных дел по статьям «Угон», «Кража» и «Покушение на угон». Горожанин находится под подпиской о невыезде. Аккумулятор вернули владельцу.