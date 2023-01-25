Два человека пострадали в ДТП на трассе Красноярского края

Машины сильно помяло Фото: соцсети

В Красноярском крае два человека получили травмы в аварии на трассе. Дорожно-транспортное происшествие сучилось в Уярском районе между Громадском и Уяром.

По информации краевой Госавтоинспеции, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу. Во время поездки 23-летний водитель LADA Priora выехал на «встречку» и врезался в Renault Duster. В соцсетях пишут, что он нарушил ПДД не сознательно – не справился с управлением при выходе из поворота.

Машины буквально смяло. Травмы получили водители обеих машин. Они попали в больницу.

Ранее в Красноярском крае дорожный полицейский смог голыми руками остановить иномарку, в которой находились закладчики. Об этом сообщает МВД по региону.

Полицейские отрабатывали информацию о нахождении наркотиков в машине. На 276 километре дороги Красноярск-Енисейск они остановили машину, в которой находились трое подозреваемых. Сначала водитель остановился, но выждав несколько секунд, резко нажал на педаль газа.