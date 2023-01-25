В Красноярском крае полицейский голыми руками остановил набитый наркотиками автомобиль

Фото: скриншот видео МВД по краю

В Красноярском крае дорожный полицейский смог голыми руками остановить иномарку, в которой находились закладчики. Об этом сообщает МВД по региону.

Полицейские отрабатывали информацию о нахождении наркотиков в машине. На 276 километре дороги Красноярск-Енисейск они остановили машину, в которой находились трое подозреваемых. Сначала водитель остановился, но выждав несколько секунд, резко нажал на педаль газа.

Стоявший рядом инспектор ГИБДД успел схватиться за дверь машины и повиснуть на ней. В итоге полицейскому удалось добиться того, что водитель потерял управление и въехал в снежный вал. Один из пассажиров попытался сбежать, но бравый полицейский догнал его и скрутил. Подоспевшие коллеги задержали остальных.

В салоне машины было обнаружено 5 пакетиков с наркотиками общей массой 51 грамм. В дальнейшем полицейские нашли 9 тайников, которые закладчики прятали вдоль трассы – их общая масса 186 граммов.

В отношении трех мужчин полицейские завели уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ». Им грозит до 20 лет колонии. А водителю еще и штраф за неповиновение полицейскому.