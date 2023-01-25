В Красноярске 26 января ожидается штормовой ветер

Ветер будет сильный Фото: Иван МАКЕЕВ

На Красноярск надвигается штормовой ветер. Его порывы могут достигать 17 м/с, рассказали в главном управлении по ГО, ЧС и ПБ администрации Красноярска.

Специалисты также порекомендовали жителям горожан не забывать о мерах безопасности. По данным Среднесибирского УГМС, в четверг краевой столице возможен сильный ветер. Порывы будут достигать 15-17 м/сек.

Красноярцам напомнили, что в непогоду стоит быть внимательней, находясь на улице. Не рекомендуется укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Оборвавшиеся провода следует обходить, приближаться к ним и, тем более, трогать, опасно.

В центральных районах Красноярского края и на Таймыре 26 января ожидается юго-западный до20 м/с. Здесь сохранится холодная погода – местами столбик термометра покажет до -38 градусов Цельсия.

В случае возникновения внештатной ситуации следует воспользоваться единым телефоном вызова экстренных оперативных служб — 112.