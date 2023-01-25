В Красноярске приставы несколько раз заставляли руководство колледжа отремонтировать общежитие

В общежитии сделали ремонт Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Красноярске студенты местного колледжа жили в общежитии в плохих условиях. В здании нужно было заменить окна, на каждом этаже обустроить помещения для стирки и сушки белья, отремонтировать лестницы.

Все нарушения всплыли во время прокурорской проверки. Надзорные орган обратился суд, тот решил, что общежитие нужно привести в порядок. Приставы завели исполнительное производство, руководство колледжа получила два требования о ремонте. Но сделали его лишь частично.

Тогда приставу пришлось наложить на юридическое лицо штраф в 50 тысяч рублей, а руководителя предупредили об уголовной ответственности. Если бы ремонт не сделали, то он бы отвечал по статье 315 – неисполнение решения суда.

Тогда руководство колледжа задумалось о репутации и быстро устранило все нарушения. Сейчас ему осталось лишь заплатить штраф за не вовремя исполненное решение суда.