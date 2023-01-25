На автовокзале Канска появилась возможность платить картой после жалобы горожанина

На вокзале появился терминал Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Сегодня возможность оплатить товар или услугу банковской картой есть практически везде, и это удобно – не всегда люди носят с собой наличные. Но на вокзале Канска такого не было, что очень не понравилось местному жителю.

На то, что на автовокзале нельзя оплатить билет картой, мужчина пожаловался в краевое Управление Роспотребнадзора. Специалисты вмешались в ситуацию.

Обращение поступило в конце прошлого года. Кассир автовокзала заявил, что терминала для оплаты банковскими картами у них нет. Мужчине срочно пришлось искать банкомат, и он чуть не опоздал на автобус.

Специалисты Роспотребнадзора выдали предостережение в адрес руководства вокзала. Теперь пассажиры могут платить, как им удобно – хоть по карте, хоть наличными.

- Согласно действующему законодательству продавец обязан предоставить потребителю право выбора способа оплаты услуги - наличными либо в безналичном порядке с помощью платежных карт и иных электронных средств платежа, - напомнил глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Исключением могут стать только те предприятия, у которых нет доступа к интернету.