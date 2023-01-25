В Ачинске дети полгода ходят в аварийные здания детского сада

Дети ходили в опасный детский сад Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юные воспитанники детского сада №40 Ачинска ходят в аварийные здания дошкольного учреждения. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

По информации ведомства, два здания детского сада – по улицам Дзержинского, 3, и Урицкого, 31, в прошлом году признали аварийными. Специалисты установили, что малышам посещать их опасно для жизни и здоровья, да и использовать их вовсе нельзя.

Управление образования города информацию получило, но воспитанников в другие здания не распределило. Более того, сотрудники управления даже приняли детский сад к 1 сентября 2022 года, нарушив тем самым закон.

Краевая прокуратура внесла представление главе Ачинска, потребовав принять незамедлительные меры для решения проблемы. Детей должны распределить в другие, безопасные здания. Устранение нарушений контролирует надзорный орган.