В Красноярске полностью изменится схема движения двух троллейбусов

Троллейбусы продлят до СФУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кардинально изменят схему движения двух троллейбусных маршрутов. Речь идет об общественном транспорте №5 и №6. Схема изменится так, чтобы троллейбусы доезжали до Сибирского федерального университета.

По информации заместителя руководителя департамента транспорта Красноярска Игоря Манченко, сейчас маршрут движения общественного транспорта только прорабатывается.

Так, пятый маршрут будет ездить из микрорайона Северный через центр города и проспект Свободный до Сибирского федерального университета. Троллейбус № 6 продлят с железнодорожного вокзала через улицу Копылова и до Студенческого городка.

Сейчас маршрут № 5 ходит от микрорайона Северного до Студгородка через Свободный, а троллейбус №6 едет от вокзала до Утиного плеса на правобережье.

Между тем в Красноярске решили оставить суриковский автобус на маршруте №55. Решение оставить автобус принял мэр Владислав Логинов по просьбе красноярцев. Изначально планировалось, что он завершит свою работу 24 января.