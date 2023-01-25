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НовостиОбщество25 января 2023 7:00

В Красноярске продолжит работу суриковский автобус №55

Его решено оставить по просьбе красноярцев
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске продолжит работу суриковский автобус №55. Фото: Рыбаков Руслан

В Красноярске продолжит работу суриковский автобус №55. Фото: Рыбаков Руслан

В Красноярске решили оставить суриковский автобус на маршруте №55. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на главное управление культуры.

Решение оставить автобус принял мэр Владислав Логинов по просьбе красноярцев. Изначально планировалось, что он завершит свою работу 24 января.

Напомним, что суриковский автобус выпустили на линию 12 января. Он входит в состав маршрута №55 и двигается от поселка Цементников до ЖД-вокзала. За день автобус делает 10 рейсов.

Отличить его от остальных автобусов просто. На суриковском - изображены фрагменты картины «Взятие снежного городка». В салоне автобуса находятся QR-коды, с помощью которых можно послушать аудиоспектакль «Суриков. Временной картинуум».