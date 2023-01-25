В Красноярском крае завершили монтаж последнего пролета Высокогорского моста Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Красноярском крае достраивают Высокогорский мост через Енисей в Северо-Енисейском районе. Ход работ проинспектировал губернатор Александр Усс.

Строительство переправы идет с опережением графика. Так, по плану достроить мост планировалось к концу 2023 года, но подрядчик сообщает, что объект может быть сдан уже осенью.

Руководитель управления автомобильных дорог по краю Андрей Журавлев сообщил, что последний пролет моста уже смонтирован. Строительная готовность объекта составляет 88%. Однако предстоит выполнить еще немало работ: укладку асфальта, монтаж наружного освещения, водоотвода, и организовать безопасность дорожного движения.

Напомним, что протяженность сооружения составит почти 1,2 километра, вес пролетов – 8 тысяч тонн. Сама дорога будет двухполосной, а расчетная скорость движения автомобилей составит около 80 километров в час.

Строительство объекта началось еще в 2020 году. Общая стоимость работ составит более 7 миллиардов рублей.

Мост в этом районе должен решить следующие задачи: создать условия для реализации инвестпроектов, которые реализуются в Ангаро-Енисейском экономическом районе, и повысить качество жизни населения, так как стабильное сообщение между берегами возможно лишь по зимникам. Сейчас промышленное и экономическое развитие здесь ограничено из-за труднодоступности территории.

Губернатор Александр Усс после инспекции поздравил строителей с соединением берегов Енисея самым северным автодорожным мостом:

- Сегодня мы пешком перейдем с одного берега Енисея на другой, но буквально через несколько месяцев здесь пойдут автомобили. Я уверен, что мост будет сдан не просто вовремя, но даже раньше срока и введен в действие до конца лета. Хочу выразить искреннюю благодарность строителям, которые справились с работами на этом технически сложном объекте, где тяжелые природные и погодные условия, большие перепады воды – до 6 метров буквально в течение 2-3 дней, мощное течение реки. Отрадно отметить, что параллельно идет строительство дорожной сети, многое уже выполнено – сделан съезд с моста, обход поселка Высокогорский, проложены технологические дороги вдоль берега. Думаю, что в ближайшие годы мы сумеем обустроить порядка 50 километров дорог вглубь енисейского правобережья.