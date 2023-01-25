В Красноярском крае предприятия энергосистемы в условиях аномальных холодов работают стабильно

Богучанская ГЭС зимой Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае, несмотря на морозы, предприятия энергосистемы работают в штатном режиме. Кежемский район с 18 по 24 января 2023 года пережил аномальные холода, когда среднесуточная температура воздуха составила -38,7 градусов. Утром 22 января термометры, установленные на Богучанской ГЭС, зафиксировали -43,7 градуса. Для сравнения: ранее самой холодной декадой за время эксплуатации станции были дни с 17 по 27 января 2018 года, тогда средняя температура составила -35 градусов, а самая низкая -41 градус. Отметим, что из-за влияния Ангары температура воздуха в районе гидроэлектростанции выше, чем в районном центре –Кодинске, который расположен в 12 км от станции. Там температура опускалась ниже -43-45 градусов.

Несмотря на сложные погодные условия, все оборудование станции работает в штатном режиме, производство электроэнергии и текущий ремонт оборудования идут по графику. Аварий или временных отключений не зафиксировано. Отметим, что еще на стадии проектирования и строительства станции, которая расположена в Кежемском районе, приравненном к районам Крайнего Севера, были учтены особые погодные условия территории. Так, здания и сооружения станции построены из морозоустойчивого бетона; оборудование изготовлено в особом климатическом варианте, пригодном для работы при низких температурах.

Выработка электроэнергии идет по графику, в сутки ГЭС производит около 52,7 млн. кВт.ч.

КОНКРЕТНО

По оценке специалистов, средняя приточность к створу ГЭС в январе 2023 года составила 3262 м3/с, средние расходы через гидроагрегаты 3503 м3/с. Уровень воды в верхнем бьефе в пределах отметок 207,41-207,51 м. Толщина льда на водохранилище в постоянной точке наблюдения - 0,41 м; высота снега на льду 0,3 м. Средний уровень Ангары в нижнем бьефе в январе - 138,81 м, кромка льда находится на расстоянии 20 км от сооружений станции.