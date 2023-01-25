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НовостиОбщество25 января 2023 7:52

В Красноярске при строительстве метро на Молокова проведут перекладку инженерных сетей

Метростроители уже анонсировали проведение работ
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: Красноярское метро

Фото: Красноярское метро

В Красноярске готовится перекладка инженерных сетей на Молокова. Об этом сообщает телеграмм-канал Красноярского метро.

Так, из зоны строительства придется вынести более 6,2 тысяч метров электрических кабелей, свыше 420 метров водопровода и канализации, а также 4430 метров связи.

В ближайшее время начнут устраивать монтажно-щитовую камеру для двух тоннелепреходческих механизированных комплексов. Напомним, что работы ведет фирма «Моспроект-3».

Добавим, что в Красноярске перекрыли участок улицы Молокова на все время строительство метро.