В Красноярске при строительстве метро на Молокова проведут перекладку инженерных сетей

Фото: Красноярское метро

В Красноярске готовится перекладка инженерных сетей на Молокова. Об этом сообщает телеграмм-канал Красноярского метро.

Так, из зоны строительства придется вынести более 6,2 тысяч метров электрических кабелей, свыше 420 метров водопровода и канализации, а также 4430 метров связи.

В ближайшее время начнут устраивать монтажно-щитовую камеру для двух тоннелепреходческих механизированных комплексов. Напомним, что работы ведет фирма «Моспроект-3».

Добавим, что в Красноярске перекрыли участок улицы Молокова на все время строительство метро.