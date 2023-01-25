В Туве платят по 8 тысяч рублей за отстрел волков. Фото: rtyva.ru

В 2023 году в Туве продолжат платить за отстрел волков. Об этом сообщает региональное правительство.

В прошлом году охотники застрелили 290 волков. За взрослую особь платили 8 тысяч рублей, за волчонка – 4 тысячи. Такие же расценки остались и в году 2023-м.

Но, несмотря на массовую охоту, сократить численность хищников не удается. Это в региональные власти объясняют плодовитостью животных и миграционными особенностями.

Так, уже несколько лет в Туве численность волков держится на уровне 1300-1500 особей, что выше допустимой в 2 раза. Хищников отстреливают из-за постоянных набегов последних на местные фермы. По данным республиканского Минсельхоза, ущерб от волков за 15 лет составил 1 миллиард рублей.