Жители Красноярского края могут поменять неизрасходованные минуты на билеты в кино или чашку кофе

С 2023 года красноярцы могут воспользоваться возможностью обменять неизрасходованные минуты на билеты на различные культурные события или чашку кофе. В современном мире поставщики услуг мобильной связи для удобства клиентов предлагают самые разные сервисы – покупку билетов в кино, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны и многое другое.

Так, в Tele2 заявили сразу о нескольких коллаборациях: с медиаплатформой Afisha.ru, сетью «Вкусно – и точка» и другими партнерами, что даст возможность обменять неизрасходованные абонентские минуты на билеты в кино, театры, музеи, концерты, выставки и другие культурные события или на чашку кофе. В компании считают, что минуты сейчас становятся настоящей валютой, потому продолжат расширять список того, на что их можно обменять.

По оценке специалистов, клиентами могут быть востребованы такие новые возможности, как обмен неизрасходованных минут на фитнес-тренировку или покупку фильмов на видеосервисах, на еду или скидку на различные культурные мероприятия. Почему бы, например, не обменять 500 сэкономленных минут на скидку 500 рублей за билет на медиаплатформе развлечений Afisha.ru, если так уже можно?!

Вот, кстати, раньше москвичи хвастались, что за 200 накопленных минут могут спокойно выпить чашечку кофе. Теперь же, благодаря партнерству с сетью «Вкусно – и точка», и красноярские клиенты оператора могут насладиться ароматным американо или капучино за минуты.

Как утверждает Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2, выражение «Время – деньги» в современном мире приобретает широкое звучание и новые смыслы:

– Мы создаем тренды на рынке телекома. Это инновационное решение для отрасли. Абоненты привыкли пользоваться накопленными минутами не только для общения, они могут смотреть фильмы, безлимитно пользоваться стриминговыми сервисами, получать скидки при покупке смартфонов, умных колонок и ТВ-приставок, обменивать минуты на кофе. И мы продолжим удивлять, создавая для них новые коллаборации и дополнительные возможности.