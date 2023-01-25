В Красноярске запустят «студенческий» троллейбус к институтам СФУ Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске собираются запустить «студенческий» троллейбус к институтам СФУ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Усс.

По словам главы региона, создать такой маршрут попросили студенты. Сейчас прорабатывается сама идея запуска троллейбуса. Он будет ходить от Северного до корпусов СФУ на Маерчака и Свободном.

То есть, он частично заменит снятые несколько лет назад автобусные маршруты №68 и №32. Запустить троллейбус планируется уже грядущей весной.

Сейчас от Северного до остановки «Сибирский Федеральный университет» можно доехать на автобусе №12. От Маерчка – только с пересадками.