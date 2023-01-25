В Минусинске простились с погибшим в СВО мобилизованным

Валерий Вожаков. Фото: личный архив погибшего

24 января в Минусинске Красноярского края простились с 36-летним Валерием Вожаковым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает городская администрация.

Валерий жил в Минусинске с 2008 года, работал оператором в ООО «КДВ-Минусинск». Его мобилизовали 29 сентября, служил сапером парашютно-десантного взвода и старшим стрелком. Погиб во время выполнения боевой задачи на территории ДНР.

Сообщение о гибели Валерия Вожакова появилось еще 18 января. Накануне его похоронили в Минусинске. Городская администрация и Минусинский Горсовет выражают семье погибшего бойца соболезнования.