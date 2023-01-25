В Красноярске будут судить мужчину за повреждение памятников на кладбище

Фото: скриншот из видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске будут судить местного жителя, который разрушил 11 памятников на Шинном кладбище. Об этом сообщает региональное МВД.

В апреле минувшего года в полицию поступило два сообщения, что кто-то рушит могильные плиты на Шинном кладбище. Во время осмотра полицейские насчитали 11 поврежденных памятников.

Вскоре вандала поймали. Им оказался 40-летний житель Красноярска, ранее судим он не был. Мужчина рассказал, что разрушил памятники из-за того, что не нашел на могилах алкоголя.

В отношении красноярца завели уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Сейчас расследование окончено, а материалы переданы в суд. Мужчине грозит до 3 месяцев ареста.