Цены на игрушку достигают миллиона рублей Фото: скриншот

Фильм «Чебурашка» (6+) стал настолько популярным в России, что люди решили на нем заработать. Жители Красноярска стали массово продавать игрушечного Чебурашку, причем за огромные деньги – цены достигают миллиона рублей.

Предложения от красноярцев появляются на сайте объявлений. Самая высокая стоимость мягкого Чебурашки – миллион рублей. Автор объявления пишет, что игрушка времен СССР в отличном состоянии. А продать его за такую стоимость попросил ребенок.

За полмиллиона продают игрушку «как из мультика», высотой примерно 45 сантиметров. А автор предложения за 250 тысяч рублей уверяет, что именно этот Чебурашка использовался в фильме.

«Четкий мощный Чебурашкин» продается за 120 тысяч рублей, а «как из мультика» - за 50 тысяч. Есть варианты и подешевле – 50, 25, 20, 15 тысяч рублей. Игрушка ручной работы стоит 6 500 рублей.

Среди них красивые и не очень, поющие и обычные, в идеальном состоянии и с потертостями. Но вряд ли кто-то купит, тем более, когда на маркетплейсах можно приобрести симпатичную игрушку за тысячу-две рублей.

А между тем кассовые сборы фильма в Красноярске составили 58,7 миллионов рублей. В кино на «Чебурашку» сходили 182,9 тысяч человек. В городе прошло 2 179 сеансов.