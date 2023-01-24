В Красноярском крае частично перекрыли трассу из-за аварии с 4 фурами

На трассе перекрывали дорогу Фото: МЧС Красноярского края

Во вторник днем, 24 января, на 679 километре трассы Р-255 Сибирь произошло дорожно-транспортное происшествие. Его участниками стали четыре фуры.

Об аварии рассказали в краевом Управлении МЧС. Информация о случившемся поступила специалистам на телефон службы спасения.

На место выехали все оперативные службы, в том числе и пожарно-спасательный гарнизон – четыре человека личного состава и одна единица техники.

Выяснилось, что участниками аварии стали четыре грузовика: МАЗ, КАМАЗ, МАН и Вольво. Из-за гололеда один из автомобилей занесло и развернуло, остальные три фуры не успели затормозить.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Пожарные отключили аккумулятор машины, чтобы она не загорелась.

Кроме того, специалистам пришлось частично перекрывать трассу, на ней организовали реверсивное движение. Сейчас оно восстановлено во всех направлениях. Авария не создала пробок и не задержала перевозчиков.

Пожарные напоминают водителям о соблюдении скоростного режима и дистанции, особенно с учетом погодных условий.