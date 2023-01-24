Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 12:55

В Норильске мужчина засудил ювелирный салон за выпавший из кольца бриллиант

Ему заменили украшение и выплатили неустойку
Василина ВАСИЛЬЕВА
В магазине обещали заменить изделие

В магазине обещали заменить изделие

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Примета гласит, что выпавший из кольца камень несет в себе что-то плохое. Но специалисты Роспотребнадзора Красноярского края посоветовали в это не верить. Тем более, что это может быть просто некачественным украшением и нарушением прав потребителей.

Житель Норильска получил новое золотое кольцо с бриллиантом и около 90 тысяч рублей за некачественное украшение. В одном из ювелирных салонов города он купил драгоценное изделие за 98 тысяч рублей. При носке из него выпал камень.

Мужчина обратился в магазин, там обещали поменять кольцо на новое, но этого так и не сделали – в ювелирном такого же украшения не оказалось. Тогда норильчанин пошел в Роспотребнадзор.

Специалисты отстояли в суде права потребителя. В итоге ювелирный магазин не только должен заменить мужчине кольцо на новое, но и выплатить ему около 90 тысяч рублей: 41,1 тысячи – за нарушение сроков замены кольца, 5 тысяч – моральный вред, 24,55 тысячи – штраф и 15 тысяч рублей – судебные расходы.