Число корпоративных клиентов и предпринимателей растет

Как рассказали в ВТБ, в ходе реализации четырехлетней стратегии банк удвоил количество активных клиентов СМБ до 1 млн предпринимателей и компаний. Более половины из них – индивидуальные предприниматели. 11% от общего числа клиентов – с сибирской пропиской.

«Поддержка среднего и малого бизнеса − наш неизменный приоритет, ведь это одно из ключевых условий для развития экономики. Несмотря на внешние вызовы последних лет, число клиентов среднего и малого бизнеса, выбравших нас, достигло 1 млн. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания», − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Сегодня все стандартные банковские продукты для среднего и малого бизнеса можно оформить онлайн. Интернет-банк способствует переводу работы с компаниями в digital-каналы и сокращению времени обслуживания предпринимателей. Как показала аналитика, за 2022 год банком проведено около 140 млн платежей, из них 99,8% − в электронном виде. Дистанционное обслуживание сочетается с традиционной моделью: можно обратиться в офис банка или в контакт-центр, а также выбрать выездной сервис. Начать оформление услуги можно в одном канале, а завершить в другом, что удобно для ведения бизнеса.