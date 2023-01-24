Эксперты прогнозируют: 2023 году до половины новых автомобилей будет продано в кредит

По оценке экспертов, в 2023 году на фоне развития параллельного импорта, расширения производства отечественных машин, а также реализации программы господдержки доля кредитных сделок на рынке новых автомобилей в РФ вновь пойдет в рост. В результате к концу года до половины таких транспортных средств в стране будет продаваться с привлечением заемных средств, прогнозируют эксперты банка.

В наступившем году доля кредитных средств в сегменте новых машин может вырасти и составить около 45%-50%, следует из прогнозов ВТБ.

В то же самое время на рынке транспортных средств с пробегом доля заемных средств увеличится не так существенно: примерно на 0,5-1пп, и превысит 8% к концу года.

«В 2022 году на фоне изменения финансовой конъюнктуры и отраслевых ограничений динамика доли кредитных сделок на автомобильном рынке была разнонаправленной: в марте она опустилась до минимальных значений, а уже к августу вернулась к показателям начала года. Безусловно, сегмент новых машин продолжает испытывать на себе серьезное давление, но за счет постепенного развития параллельного импорта, расширения производства отечественных авто, а также реализации программы господдержки мы прогнозируем восстановление роста кредитных сделок на этом рынке. По нашей оценке, почти каждое второе новое транспортное средство в РФ будет продано с привлечением заемных средств», - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.