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НовостиОбщество24 января 2023 10:59

Красноярский риелтор утверждает, что квартиры у будущего метро дешевеют

В домовых чатах уже идут возмущения о том, что в домах на линиях не будет жизни из-за шума и тряски
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский риелтор Анастасия Гилле утверждает, что квартиры у будущего метро начали дешеветь. Судя по её словам, многие горожане не хотят жить на линиях подземного транспорта – боятся шума, тряски и грохота.

По наблюдениям риелтора квартиры в тех районах уже дешевеют, а ведь до окончания строительства еще очень далеко. В некоторых случаях пришлось специально «ронять» цену, ведь по средней стоимости уже покупать отказываются. Женщина прозвонила коллегам, продающим квартиры по линиям метро – показы и спрос на эти районы очень резко упал.

Но с этим мнением согласны не все. Как рассказала «КП-Красноярск» риелтор Виктория Белоусова, многие её коллеги, в том числе и она сама, столкнулись с тем, что люди не боятся шума от метро. Их больше пугает стройка.

- Люди переживают, что им как раз будет мешать стройка, которая может затянуться – всякое же бывает. И вот они не готовы слушать десятилятиями этот шум, терпеть грязь и перекрытые улицы. А само метро никого не пугает, наоборот говорят, что это будет удобнее. Лишь бы достроили вовремя. Честно говоря, какого-то резкого спада в цене на такие объекты я не заметила. У меня они продались вполне быстро и очень по адекватной цене, - пояснила Виктория.