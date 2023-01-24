В Красноярском крае в ДТП с инкассаторским автомобилем погибли два человека

Фото: ЧП Канск

На трассе в Красноярском крае произошло смертельное ДТП: столкновение «Жигули» и инкассатора произошло неподалеку от деревни Латынцево, на автодороге Ирбей – Новая Солянка.

Фото: ЧП Канск

По предварительным данным инкассаторы выехали на встречную полосу, где в этот момент ехал автомобиль «Жигули». Столкновение было на высокой скорости – переднюю часть легковушки просто смяло, как и перед у инкассаторского автомобиля. В «Жигулях» водитель и пассажир – пожилая супружеская пара – скончались на месте от полученных травм. О состоянии водителя и пассажиров инкассаторской машины пока ничего неизвестно.

Фото: ЧП Канск

На месте работают сотрудники ГИБДД и специалисты из МЧС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.