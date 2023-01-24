В Красноярске историческое здание на Карла Маркса вернулось в краевую собственность

Историческое здание на Карла Маркса в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске историческое здание в центре вернулось в краевую собственность. Такое решение вынес на последнем заседании Верховный суд РФ.

В 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сказано в определении суда, ООО «Империя здоровья» и агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края в мае 2016 заключили договор аренды, по условиям которого «Империя здоровья» 49 лет будет временно пользоваться историческим зданием на Маркса – размещать там клинику. По условиям договора, компания должна была сохранить здание как объект культурного наследия и поддерживать его техническое состояние в соответствии с проектной документацией. На любые капитальные работы, отходящие от регламента, требовалось разрешение.

В 2018 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Но «Империя здоровья» провела ремонт и реконструкцию здания на свой лад без разрешающих документов. В октябре 2020 агентство по управлению имуществом решило расторгнуть договор из-за невыполнения условий. Компания, посчитав расторжение незаконным, обратилась в суд. Решение спора затянулось более чем на два года. В конечном итоге, суд встал на сторону агентства по управлению имуществом и вернул историческое здание краевым властям.