В Красноярске заметили редкую ушастую сову-экстремалку

Фото: Никита Яблоков

В Красноярске внештатный научный сотрудник нацпарка «Столбы» смог запечатлеть редкую ушастую сову. Как рассказали в пресс-службе парка, птичку заметили в довольно людном месте.

Встретить сов в городе удается очень редко, а ушастых – и подавно. Поэтому эту встречу можно назвать небывалой удачей.

Ушастые совы обычно улетают осенью в более южные районы, поэтому сотрудники нацпарка окрестили встреченный экземпляр – настоящей экстремалкой, пожелали ей легко пережить морозы.

- Откуда же сова появилась в достаточно людном месте? После морозных дней пришло резкое потепление, которое внесло серьёзные коррективы в жизнь лесных хищников, таких как совы. Дело в том, что основной корм ушастых хищников – мышевидные грызуны. Зимой эти зверьки живут под слоем снега и в его толще. Пока снег рыхлый, вырыть ходы и отдушины для мышей в снежном одеяле не составляет труда. А эти передвижения, в свою очередь, прекрасно слышит сова, ныряя в снег, легко добывает зверьков даже с глубины 30 см и более. Но после оттепели в минусовые температуры на снегу образуется ледяная корочка – наст. Из-под нее мышей добыть становится попросту невозможно. Снежная корка – это не только звукоизолятор, но и серьезное препятствие для небольшой совы, вот поэтому она и перебирается ближе к кормушкам, ведь, подсыпая предложенный птицам корм, мы попутно подкармливаем и мышевидных грызунов. Птицы, растаскивая и расклевывая семечки, довольно часто их роняют. Мышам есть где поживиться, а где есть легкодоступная пища, закономерно появляются и хищники, - рассказали в пресс-службе нацпарка «Столбы».