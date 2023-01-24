В Красноярске на 1,1 млн рублей оштрафовали подрядчика, за неисполнение контракта по строительству метро

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В Красноярске на 1,1 млн рублей оштрафовали компанию «ПИИ Лигато», не исполнившую обязательства контракта по строительству метро. Как рассказали в прокуратуре, подрядчик сорвал сроки более чем на 19 месяцев, а также не освоил 45,5 млн рублей и вернул их в бюджет.

ООО «ПИИ Лигато» заключило контракт с «Краевым транспортным управлением». Подрядчик должен разработать проектно-сметную документацию на подготовительный период строительства первой линии метрополитена на сумму 119,9 млн рублей. Второй этап выполнен компанией не был – сроки сорваны более чем на 19 месяцев, бюджетные деньги не освоены.

Прокуратура завела административное дело по статье «неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика». Контракт расторгнут, к работе привлечена другая компания.