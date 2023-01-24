В Красноярске 25 января запустят одну из самых больших поликлиник за Уралом

Новая поликлиника - одна из крупнейших за Уралом Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске активно готовятся запускать одну из самых больших поликлиник за Уралом – прием начнется 25 января. Как рассказали на сайте правительства, медучреждение расположено в микрорайоне «Покровский».

Поликлиника занимает площадь более 15 000 квадратных метров. Медучреждение может принять 900 посещений за смену, штат – более 500 человек.

Примечательно, что пациент сможет здесь получить помощь комплексно – 24 терапевтических участка, рентгеновское отделение с необходимым оборудованием, акушерско-гинекологическое отделение с оперблоком, стоматология, онкология, круглосуточный травмпункт и многое другое. Также на базе клиники создан диагностический центр для жителей всего Красноярска.

С 25 января к работе приступят терапевты, а в течение недели подключаться и остальные специалисты.