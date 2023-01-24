Школьникам из Бородино рассказали о профессиях, востребованных в добыче угля

Десятиклассникам рассказали о работе на угольных предприятиях, возможностях карьерного роста. Фото предоставлено компанией

В Бородино Красноярского края для школьников старших классов организовали круглый стол «Старт в профессию» в модельной библиотеке № 2. Мероприятие инициировал Центр занятости населения Бородино, с которым СУЭК тесно взаимодействует по многим проектам. Десятиклассникам рассказали о работе на угольных предприятиях, возможностях карьерного роста, о профессиях, востребованных в добыче угля, его транспортировке и обслуживании горной техники.

– Машинисты экскаватора, бульдозера, тепловоза, монтеры пути, слесари, сварщики – всем этим профессиям вы можете обучиться, не уезжая из родного города, – отметил заместитель управляющего Бородинским разрезом по персоналу и административным вопросам Виктор Бирилкин. – Среди наших давних партнеров – Техникум горных разработок имени В.П. Астафьева, на Бородинском разрезе трудятся сотни его выпускников. Кроме того, более 65 лет на предприятии действует свой учебный пункт, где можно пройти обучение с последующим трудоустройством.

Ребята познакомились с сотрудниками разреза, которые своим примером показали, как можно совершенствоваться в профессии. Ведущий инженер-технолог Бородинского разреза Юрий Штельма сначала отучился в учебном пункте предприятия на монтера пути, несколько лет проработал по профессии, а сейчас заканчивает вуз.

– Работа в СУЭК – это постоянное личностное развитие, - рассказывает Юрий. – «Горная школа», кейсовые чемпионаты, научно-практические конференции – для молодых сотрудников в компании ежегодно проводятся различные форумы, где они могут раскрыть себя, представить свои рационализаторские идеи. По итогам отдельных мероприятий компания организует повышение квалификации на ведущих предприятиях и в вузах страны – это очень полезно для профессионального роста.

После встречи многие старшеклассники серьезно задумались о работе на угольном предприятии. Фото предоставлено компанией

Чтобы десятиклассники смогли поближе познакомиться с работой на угольных предприятиях, горняки передали в их классную библиотеку книги и брошюры об угледобыче.

– Общение помогло мне утвердиться в своем решении – я хочу стать машинистом тепловоза, – поделился планами десятиклассник Вячеслав Шведов. – Достойная зарплата, социальный пакет, да и начинать взрослую жизнь в городе, где живут родные, друзья, будет легче!

Добавим, что подобные профориентационные мероприятия проводятся не только для старшеклассников. В детских садах и начальной школе также действует программа ранней профориентации: для детей организуют экскурсии на предприятия, встречи с ветеранами и передовиками угольной промышленности, олимпиады по решению физико-математических задач и инженерных кейсов и многое другое.