В Красноярском крае школьники будут писать Всероссийские проверочные работы с 1 марта по 20 мая

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В Красноярском крае школьники напишут Всероссийские проверочные работы в период с 1 марта по 20 мая. Как сообщают в пресс-службе министерства образования региона, в проверке знаний участвуют учащиеся с 4 по 11 класс.

С 1 по 25 марта 10 классы будут сдавать работы по географии, 11 класс – по истории, биологии, химии, физике, географии, иностранным языкам и единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам. Отметим, что 11 классы пишут проверочные работы по тем предметам, которые они НЕ выбрали для написания ЕГЭ.

Ученики с 4 по 8 класс будут писать работы с 15 марта по 20 мая. Среди обязательных – ВПР по русскому и математике. Для четвертого класса список расширяется предметом «Окружающий мир», для 5 классов – биологией и историей, шестиклассники в обязательном порядке напишут историю, биологию, географию и обществознание, семиклассники проверят знания по физике, а восьмиклассники еще и по химии.