Красноярский суд продлил арест Олегу Митволю, подозреваемому по делу о хищении при строительстве метро, еще на 2 месяца

Олег Митволь Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский суд продлил арест Олегу Митволю, подозреваемому по делу о хищении средств при строительстве метро, еще на 2 месяца. Как пояснили в пресс-службе инстанции, в Сизо Митволь проведет до 24 марта 2023 года.

Напомним, что Олега Митволя подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он через махинации со строительством метро в Красноярске похитил около 900 миллионов рублей.

В отношении Митволя заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Разработчика красноярского метро сотрудники ФСБ задержали в Москве, в аэропорте Внуково при попытке улететь из страны.

СПРАВКА КП

Олег Митволь в 2004-2010 годы занимал посты замруководителя Росприроднадзора, префекта Северного административного округа Москвы. В 2012-2015 был председателем Центрального совета «Альянса зеленых». В 2012 году участвовал в выборах мэра подмосковных Химок.

Значится председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ». Предприятие выполняет весь комплекс инженерных изысканий для объектов промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения, указано на сайте.