Фото: МВД

В Красноярске полицейские смогли вернуть 72-летней женщине 246 000 рублей из похищенных 370 тысяч. Как сообщили в МВД, мужчины, укравшие деньги, часть средств успели потратить на алкоголь и развлечения. Покутили они на 124 000 рублей.

Оказалось, что двое мужчин – жители Березовки 27 и 35 лет – приметили женщину еще в магазине. Они заметили в её кошельке большое количество купюр, когда она расплачивалась в супермаркете. На улице они выхватили у нее сумку, где было 370 000 рублей и сбежали. Пройдя немного в ту сторону, где скрылись воришки, женщина нашла свою сумку, но кошелька там не было.

Возникает вопрос – зачем 72-летняя женщина носит такую крупную сумму в сумке? Выяснилось, что она только-только получила наследство, оставшееся от погибшего мужа, и не успела положить деньги на счет.

Красноярка обратилась за помощью в полицию. В кратчайшие сроки сотрудники МВД установили личность мужчин и задержали их. Во время обысков квартир налетчиков, часть похищенных денег была найдена.

246 000 рублей вернул 72-летней женщине начальник ОП № 6 МУ МВД России «Красноярское» полковник полиции Павел Чумаров. Пенсионерка поблагодарила сотрудников полиции за оперативную работу.

Ну а в отношении мужчин, ограбивших пожилую женщину, было заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас они находятся в СИЗО.