В Красноярске семеро человек сколотили банду и обналичили более миллиарда рублей

Изъятое во время обысков в подставных фирмах Фото: СК

В Красноярске семеро человек решили объединиться, чтобы незаконно заработать себе на безбедную старость. Как рассказали в СК, сколотив банду, они смогли обналичить более одного миллиарда рублей приблизительно за год.

По версии следствия, решение объединить усилия, чтобы подзаработать денежек, было принято в ноябре 2021 года. Семь человек через подставных лиц, среди которых были люди, с низким социальным статусом, покупали и учреждали фирмы, через которые, под видом сделок, выводили деньги знакомых бизнесменов. Вознаграждение запрашивали довольно небольшое – 10-13%, но за год набежала довольно приличная сумма. В общей сложности, группировка успела обналичить больше одного миллиарда рублей.

Планы у банды были грандиозные – расшириться, увеличить обороты, средства же теперь позволяют. Но за их деятельностью давно следили в ФСБ. И в самый подходящий момент нагрянули в офисы с обыском. Изъяты документы, печати подконтрольных фирм и многое другое.

В СК завели уголовное дело по статьям: «неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой» и «незаконное образование юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Двое подозреваемых сейчас находятся в СИЗО, еще один под домашним арестом, остальные – на подписке о невыезде. Расследование продолжается.