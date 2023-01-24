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НовостиОбщество24 января 2023 5:36

В Красноярске за 8,5 миллионов продают автомобиль из фильма «Назад в будущее»

Пробега по России нет
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске за 8,5 миллионов продают автомобиль из фильма «Назад в будущее». Фото: Avito

В Красноярске за 8,5 миллионов продают автомобиль из фильма «Назад в будущее». Фото: Avito

На Авито появилось объявление о продаже автомобиля DeLorean DMC-12. Именно на такой машине ездили герои культового автомобиля «Назад в будущее».

Продавец уверяет, что авто 1981 года выпуска – полностью оригинально. Пробега по России у машины нет, а общий составляет 16 тысяч километров.

Однако отчета по истории у машины нет. Владелец уточняет, что все из-за того, что машина на учет в России не ставилась и была выпущена до 1983 года.

Стоимость культового североирландского автомобиля – 8,5 миллионов рублей. DeLorean DMC-12 выпускали всего два года – с 1981 по 1983 годы. До наших дней сохранилось около 8 тысяч автомобилей.