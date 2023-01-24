Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 5:00

В Красноярске на Торгашинском месторождении прозвучат взрывы

Радиус опасной зоны более 500 метров
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске на Торгашинском месторождении прозвучат взрывы

В Красноярске на Торгашинском месторождении прозвучат взрывы

Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. Об этом сообщает ГО, ЧС и ПБ по городу.

Взрывы будут слышаться с 13 до 16 часов. Радиус опасной зоны составит 550 метров. Жителей окрестных домов просят не волноваться.

Красноярцев предупредят о взрывах звуковыми сигналами. Всего их будет три: предупредительный – один продолжительный сигнал, боевой – два продолжительных сигнала перед взрывом и отбой – три коротких сигнала после проведения работ.