В Красноярске на Торгашинском месторождении прозвучат взрывы Фото: Мария ЛЕНЦ

24 января в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. Об этом сообщает ГО, ЧС и ПБ по городу.

Взрывы будут слышаться с 13 до 16 часов. Радиус опасной зоны составит 550 метров. Жителей окрестных домов просят не волноваться.

Красноярцев предупредят о взрывах звуковыми сигналами. Всего их будет три: предупредительный – один продолжительный сигнал, боевой – два продолжительных сигнала перед взрывом и отбой – три коротких сигнала после проведения работ.