Красноярский край перевыполнил план доходов в бюджет на 105% в 2022 году

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По итогам 2022 года Красноярский край перевыполнил утвержденный план доходов в бюджет на 105%. Как сообщили в правительстве региона, фактическое поступление доходов составило 372,4 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 312,7 млрд рублей, что на 14,3 млрд рублей больше, чем планировалось. Со стороны Федерации были предоставлены целевые средства в размере 56,8 млрд рублей.

Вице-премьер региона отметил, что несмотря на непростые условия, выполнены основные плановые показатели и все поставленные задачи были профинансированы в полном объеме. Регион не только справился с внешними вызовами, но и сохранил за собой высокие позиции среди регионов-лидеров.

Что касается расходов, то они были профинансированы на 376,2 млрд рублей, включая и собственные средства на 317,3 млрд рублей. Дефицит на конец года был 3,8 млрд рублей, но его можно назвать техническим – источником его финансирования являлись остатки средств на начало года.

Сейчас в регионе началась подготовка к весенней корректировке бюджета на 2023 год.

Александр Усс поручил в ходе работы проанализировать социально ориентированные затраты. «В финансовом плане прошлый год был достаточно благоприятным. У нас действительно сложились хорошие бюджетные показатели по исполнению краевого и местных бюджетов за 2022 год. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию и внешние вызовы, Красноярский край реализовал поставленные задачи и обеспечил дополнительную поддержку экономики и граждан. В основе этого – сбалансированная и взвешенная бюджетная политика, устойчивый рост инвестиций и стабильная работа предприятий. В планах на 2023 год у нас много задач, и сейчас особенно важно строго соблюдать финансовую дисциплину, эффективно планировать дополнительные расходы. Вместе с тем, если ситуация позволит, необходимо в ходе подготовки весенней корректировки краевого бюджета оценить возможность увеличения расходов по социально значимым направлениям», - отметил глава региона.