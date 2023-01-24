Под Красноярском на трассе в направлении аэропорта загорелся самосвал с щебнем

Фото: ЧП124

Под Красноярском на трассе в направлении аэропорта на проезжей части очевидцы засняли горящий самосвал с щебнем. Видео опубликовал телеграм-канал ЧП124.

Как рассказали «Комсомольской правде-Красноярск» в МЧС, на данный момент известно, что нет погибших и пострадавших. А также то, что горит одна кабина на площади 5 квадратных метров. Из-за чего произошел пожар – пока не установлено.

Сообщение о ЧП поступило в 10:34, а в 10:46 пожарные локализовали открытое горение. На месте работают 1 единица техники и 5 человек личного состава.