В Красноярском крае зарегистрировано на 14% меньше заболевших ОРВИ и гриппом

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В Красноярском крае за прошедшую неделю зафиксировано на 14% меньше заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

При этом эпидемический порог по заболеваемости на 17,8%. Руководитель ведомства отмечает, что появился незначительный рост заболеваемости среди учащихся от 7 до 14 лет на 11,2%. Сейчас на карантин закрыто 24 класса из 11 школ региона.

В Красноярском крае циркулируют вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этимологии. На прошлой неделе в первый раз зафиксирован в регионе вирус гриппа А (H3N2). Сейчас зарегистрирован рост вируса гриппа B, его доля составляет более 36%.