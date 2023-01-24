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НовостиОбщество24 января 2023 2:35

В Красноярском крае зарегистрировано на 14% меньше заболевших ОРВИ и гриппом

Такой результат зафиксирован за прошедшую неделю
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за прошедшую неделю зафиксировано на 14% меньше заболевших гриппом и ОРВИ. Как сообщает глава Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале.

При этом эпидемический порог по заболеваемости на 17,8%. Руководитель ведомства отмечает, что появился незначительный рост заболеваемости среди учащихся от 7 до 14 лет на 11,2%. Сейчас на карантин закрыто 24 класса из 11 школ региона.

В Красноярском крае циркулируют вирусы как гриппозной, так и не гриппозной этимологии. На прошлой неделе в первый раз зафиксирован в регионе вирус гриппа А (H3N2). Сейчас зарегистрирован рост вируса гриппа B, его доля составляет более 36%.