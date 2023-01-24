Подземная парковка в красноярской «Планете» вновь стала платной

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске подземная парковка ТРЦ «Планета» стала платной. Как рассказали в пресс-службе, теперь автомобиль бесплатно может стоять там всего 15 минут.

Первые два часа обойдутся автомобилистам в 100 рублей, каждый последующий час будет также стоить 100 рублей.

Введение такого тарифа позволит администрации сократить количество машин, которые в зимний период оставляют на длительное хранение из-за дешевой цены. Такой шаг позволит предоставить обычным покупателям гораздо больше мест на теплой парковке, чем есть на данный момент.

Отметим, что с 1 мая паркинг был бесплатным первые два часа, а за каждый последующий час взималась стоимость 100 рублей.

Подземная парковка у «Планеты» работает с 8 утра до 22 часов вечера, но выезд из нее – круглосуточный.