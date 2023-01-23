В Назарово нашли останки задушенной 7 лет назад девушки

Убийцу задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Назарово перед судом предстанет мужчина. Он обвиняется в убийстве своей бывшей девушки, совершенное семь лет назад.

В декабре 2015 года 19-летняя Катя (имя изменено – Ред.) пропала. В полицию обратилась ее мама, девушку долго искали, но так и не нашли.

В 2022 году в дело вмешалась прокуратура. Материалы передали в следственный комитет, завели уголовное дело по статье «Убийство». Выяснилось, что к преступлению причастен бывший молодой человек Кати.

Мужчина сознался в убийстве девушки. Он рассказал, что в то время жил в селе Сахапта Назаровского района, и Катя приехала к нему в гости. Из ревности пара поругалась, и возлюбленный задушил девушку. Тело спрятал в подвале дома, в котором жил. Следователям он показал это место, там и нашли останки Кати.

Уголовное дело по существу рассмотрит суд. Преступнику грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.